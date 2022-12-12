Семикалейных Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1941
Дочь: Путенихина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно