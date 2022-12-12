Семикалейных Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикалейных Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1941

Дочь: Путенихина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Анна Илларионовна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Анна Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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