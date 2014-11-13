Путенихина (Семикалейных) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутенихина (Семикалейных) Любовь Васильевна

Путенихина (Семикалейных) Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

09.12.1941

Дата смерти

13.11.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1941

Отец: Семикалейных Василий Семёнович

Мать: Мерзлякова Анна Илларионовна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.11.1964

Сын: Путенихин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
21.11.1969

Сын: Путенихин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Грецова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович

Северное, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путенихин Валентин Михайлович

Смерть
13.11.2014
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close