Путенихина (Семикалейных) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1941
Дата смерти13.11.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1941
Рождение ребёнка
08.11.1964
Сын: Путенихин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
21.11.1969
Сын: Путенихин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Грецова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Путенихин Валентин Михайлович
Северное, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2014