Катихин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катихин Петр Михайлович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.01.1926

Дата смерти

29.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1926

Отец: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Мать: Катихина Наталья Матвеевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Катихин Евгений Петрович

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Сын: Катихин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1961

Дочь: Гонтарь Марина Петровна

Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катихина Мария Федоровна

Смерть
29.09.1999
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Мелково, Тверская обл.
Похороны
Неизвестно
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Мелково, Тверская обл.
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