Катихин Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.01.1926
Дата смерти29.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1926
Рождение ребёнка
23.10.1946
Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.10.1949
Сын: Катихин Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.05.1952
Рождение ребёнка
09.05.1954
Рождение ребёнка
18.09.1956
Рождение ребёнка
24.09.1958
Рождение ребёнка
25.10.1961
Дочь: Гонтарь Марина Петровна
Мать ребёнка: Катихина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катихина Мария Федоровна
Смерть
29.09.1999
Мелково, Тверская обл.
Похороны
Неизвестно
Мелково, Тверская обл.