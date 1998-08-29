Катихина (Игнатьева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти29.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1946
Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1949
Сын: Катихин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1952
Рождение ребёнка
09.05.1954
Рождение ребёнка
18.09.1956
Рождение ребёнка
24.09.1958
Рождение ребёнка
25.10.1961
Дочь: Гонтарь Марина Петровна
Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1998