Катихина (Игнатьева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катихина (Игнатьева) Мария Федоровна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

29.08.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Катихин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Сын: Катихин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1961

Дочь: Гонтарь Марина Петровна

Отец ребёнка: Катихин Петр Михайлович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катихин Петр Михайлович

Смерть
29.08.1998
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