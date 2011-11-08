Гонтарь (Катихина) Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1961
Дата смерти08.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1961
Отец: Катихин Петр Михайлович
Мать: Катихина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Мелково, Тверская обл.