Гонтарь (Катихина) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГонтарь (Катихина) Марина Петровна

Гонтарь (Катихина) Марина Петровна

avatar

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.10.1961

Дата смерти

08.11.2011

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1961

Отец: Катихин Петр Михайлович

Мать: Катихина Мария Федоровна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Мелково, Тверская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close