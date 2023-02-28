Катихина (Мотова) Наталья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1905
Дата смерти1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905
Отец: Мотов Матвей Алексеевич
Мать: Мотова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1926
Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Мотова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович
Рождение ребёнка
21.07.1930
Сын: Катихин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович
Рождение ребёнка
15.02.1936
Сын: Катихин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996
Актюбинск, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Актюбинск, Казахстан