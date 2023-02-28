Катихина (Мотова) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катихина (Мотова) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.08.1905

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1905

Отец: Мотов Матвей Алексеевич

Мать: Мотова Марья Ивановна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1926

Сын: Катихин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Мотова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1930

Сын: Катихин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1936

Сын: Катихин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков (катихин) Михаил Феофанович

Смерть
1996
Актюбинск, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Актюбинск, Казахстан
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