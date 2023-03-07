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Русецкий Ипполит Адамович

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Екатерина Адамовна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.01.1929

Дочь: Шахова (русецкая-Горбачёва) Екатерина Ипполитовна

Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Плотникова Александра Ипполитовна

Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: Суравлина (русецкая) Вера Ипполитовна

Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.09.1942

Сын: Русецкий Степан Ипполитович

Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
1946
Новое Село, Хмельницька область
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