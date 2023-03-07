Русецкий Ипполит Адамович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: Екатерина Адамовна
Рождение ребёнка
15.01.1929
Дочь: Шахова (русецкая-Горбачёва) Екатерина Ипполитовна
Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Плотникова Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: Суравлина (русецкая) Вера Ипполитовна
Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1942
Сын: Русецкий Степан Ипполитович
Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
18.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русецкая (ялица) Мария Федоровна
Смерть
1946