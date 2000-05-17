Плотникова (Русецкая) Александра Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Русецкая) Александра Ипполитовна

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

17.12.1931

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931

Отец: Русецкий Ипполит Адамович

Мать: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович

Киев Бровары
Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Плотников Артур Петрович

Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович

Киев Бровары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Петр Петрович

Смерть
17.05.2000
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