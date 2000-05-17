Плотникова (Русецкая) Александра Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения17.12.1931
Дата смерти17.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1931
Рождение ребёнка
28.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
Киев Бровары
Рождение ребёнка
04.10.1963
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Петр Петрович
Киев Бровары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2000