Русецкая (Ялица) (Ялиця) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1905
Дата смерти24.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905
Отец: Ялица Федор Петров
Рождение ребёнка
15.01.1929
Дочь: Шахова (русецкая-Горбачёва) Екатерина Ипполитовна
Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Плотникова Александра Ипполитовна
Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: Суравлина (русецкая) Вера Ипполитовна
Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович
Рождение ребёнка
29.09.1942
Сын: Русецкий Степан Ипполитович
Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович
Рождение ребёнка
18.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович
Смерть
24.11.1978
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область