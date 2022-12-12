Русецкая (Ялица) (Ялиця) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкая (Ялица) (Ялиця) Мария Федоровна

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

15.03.1905

Дата смерти

24.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1905

Отец: Ялица Федор Петров

Мать: Ялица (кондратова) Евдокия

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.01.1929

Дочь: Шахова (русецкая-Горбачёва) Екатерина Ипполитовна

Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Плотникова Александра Ипполитовна

Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: Суравлина (русецкая) Вера Ипполитовна

Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
29.09.1942

Сын: Русецкий Степан Ипполитович

Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русецкий Ипполит Адамович

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
24.11.1978
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
село Ханжиново, Заларинский район, Иркутская область
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