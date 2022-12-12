Шахова (Русецкая-Горбачёва) (Русецкая) Екатерина Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1929
Дата смерти07.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1929
Рождение ребёнка
02.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.07.1991