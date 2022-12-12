Шахова (Русецкая-Горбачёва) (Русецкая) Екатерина Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахова (Русецкая-Горбачёва) (Русецкая) Екатерина Ипполитовна

Шахова (Русецкая-Горбачёва) (Русецкая) Екатерина Ипполитовна

avatar

Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

15.01.1929

Дата смерти

07.07.1991

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1929

Отец: Русецкий Ипполит Адамович

Мать: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
07.07.1991
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close