Шрам Иван Анисимович
Место рождения
Дата рождения17.08.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1884 ст.
Отец: Шрам Анисим Андреевич
Мать: Шрам Агафья Афанасьевна
Бракосочетание
02.02.1911 ст.
Жена: Шрам Наталья Ермолаевна
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Дочь: Шрам Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Шрам Наталья Ермолаевна
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.
Дочь: Шрам Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шрам Наталья Ермолаевна
Смерть
Неизвестно