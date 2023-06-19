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Шрам Иван Анисимович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.08.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1884 ст.

Отец: Шрам Анисим Андреевич

Мать: Шрам Агафья Афанасьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1911 ст.

Жена: Шрам Наталья Ермолаевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Дочь: Шрам Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Шрам Наталья Ермолаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.

Дочь: Шрам Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шрам Наталья Ермолаевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно