Шрам Анисим Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Шрам Андрей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1872 ст.
Жена: Шрам Агафья Афанасьевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Большаченко Надежда Анисимовна
Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.
Сын: Шрам Иван Анисимович
Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.
Сын: Шрам Иван Анисимович
Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно