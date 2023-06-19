Шрам Анисим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШрам Анисим Андреевич

Шрам Анисим Андреевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Шрам Андрей Степанович

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1872 ст.

Жена: Шрам Агафья Афанасьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Большаченко Надежда Анисимовна

Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Сын: Шрам Иван Анисимович

Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.

Сын: Шрам Иван Анисимович

Мать ребёнка: Шрам Агафья Афанасьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно