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Шрам Агафья Афанасьевна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1872 ст.

Муж: Шрам Анисим Андреевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.

Дочь: Большаченко Надежда Анисимовна

Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.

Сын: Шрам Иван Анисимович

Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.

Сын: Шрам Иван Анисимович

Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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