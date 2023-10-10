Шрам Агафья Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1874 ст.
Дочь: Большаченко Надежда Анисимовна
Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1877 ст.
Сын: Шрам Иван Анисимович
Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич
Рождение ребёнка
17.08.1884 ст.
Сын: Шрам Иван Анисимович
Отец ребёнка: Шрам Анисим Андреевич
Смерть
Неизвестно