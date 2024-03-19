Шрам (Могучая) Наталья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891 ст.
Бракосочетание
02.02.1911 ст.
Муж: Шрам Иван Анисимович
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.
Дочь: Шрам Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шрам Иван Анисимович
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.
Дочь: Шрам Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шрам Иван Анисимович
Смерть
Неизвестно