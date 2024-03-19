Шрам (Могучая) Наталья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрам (Могучая) Наталья Ермолаевна

Место рождения

Лосья Яма, Топорская волость, Невельский уезд

Дата рождения

24.08.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лосья Яма, Топорская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1911 ст.

Муж: Шрам Иван Анисимович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1912 ст.

Дочь: Шрам Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шрам Иван Анисимович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.

Дочь: Шрам Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шрам Иван Анисимович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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