Макарова (Андреева) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Андрей
Мать: Матвеева Феодосия
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дроздова Анастасия
Отец ребёнка: Ильин Макар
Копылово
Рождение ребёнка
1881
Сын: Макаров Прохор
Отец ребёнка: Ильин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай
Отец ребёнка: Ильин Макар
Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Ильин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Михаил
Отец ребёнка: Ильин Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Федор
Отец ребёнка: Ильин Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Макар
Смерть
Неизвестно