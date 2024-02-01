Макарова (Андреева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Андреева) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Андрей

Мать: Матвеева Феодосия

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дроздова Анастасия

Отец ребёнка: Ильин Макар

Копылово
Рождение ребёнка
1881

Сын: Макаров Прохор

Отец ребёнка: Ильин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай

Отец ребёнка: Ильин Макар

Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Ильин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил

Отец ребёнка: Ильин Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Федор

Отец ребёнка: Ильин Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Макар

Смерть
Неизвестно
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