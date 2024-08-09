Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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