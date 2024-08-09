Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Копылово
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Копылово
Смерть
Неизвестно