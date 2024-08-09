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Андрей Васильев

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Василий Семенов

Мать: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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