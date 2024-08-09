Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Василий Семенов
Мать: Акулина Максимова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно