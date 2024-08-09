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Василий Семенов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Семен Федоров

Мать: Марина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федот Васильев

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гаврила Васильев

Мать ребёнка: Акулина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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