Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Семен Федоров
Мать: Марина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федот Васильев
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гаврила Васильев
Мать ребёнка: Акулина Максимова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно