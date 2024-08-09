Марина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Максимова

Марина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1776

Сын: Степан Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1787

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья Семенова

Отец ребёнка: Семен Федоров

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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