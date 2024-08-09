Марина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Рождение ребёнка
1776
Сын: Степан Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья Семенова
Отец ребёнка: Семен Федоров
д.Копылово
Смерть
Неизвестно