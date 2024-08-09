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Степан Семенов

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Семен Федоров

Мать: Марина Максимова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Праскева Степанова

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Младший Степанов

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аграфена Степанова

Мать ребёнка: Варвара Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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