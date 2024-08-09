Степан Семенов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Семен Федоров
Мать: Марина Максимова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Варвара Андреева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Праскева Степанова
Мать ребёнка: Варвара Андреева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Варвара Андреева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Варвара Андреева
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аграфена Степанова
Мать ребёнка: Варвара Андреева
д.Копылово
Смерть
Неизвестно