Варвара Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Праскева Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Степан Семенов
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аграфена Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
д.Копылово
Смерть
Неизвестно