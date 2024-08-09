Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Праскева Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1806

Сын: Иван Младший Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аграфена Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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