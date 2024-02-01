Макаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Макар
Мать: Макарова Ксения
Рождение ребёнка
12.04.1905
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Макарова Татьяна
Копылово
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Макарова Татьяна
Копылово
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Макарова Татьяна
Копылово
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Щеникова Александра
Мать ребёнка: Макарова Татьяна
Копылово
Смерть
Неизвестно