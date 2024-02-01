Макаров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Федор

Макаров Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Макар

Мать: Макарова Ксения

Рождение ребёнка
12.04.1905

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Копылово
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Копылово
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Копылово
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Щеникова Александра

Мать ребёнка: Макарова Татьяна

Копылово
Смерть
Неизвестно
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