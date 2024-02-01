Макарова (Михайлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Михайлова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Макаров Федор

Копылово
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Макаров Федор

Копылово
Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Макаров Федор

Копылово
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Щеникова Александра

Отец ребёнка: Макаров Федор

Копылово
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