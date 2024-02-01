Макарова (Михайлова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
12.04.1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Макаров Федор
Копылово
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Макаров Федор
Копылово
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Макаров Федор
Копылово
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Щеникова Александра
Отец ребёнка: Макаров Федор
Копылово