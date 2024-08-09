Щеникова (Макарова) Александра
Место рождения
Дата рождения14.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Макаров Федор
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеников Александр
Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович
Рождение ребёнка
23.05.1939
Дочь: Михалева (Щеникова) Людмила
Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Щеников Владимир
Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Боровикова (Щеникова) Валентина
Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович
Смерть
Неизвестно