Щеникова (Макарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеникова (Макарова) Александра

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Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Макаров Федор

Мать: Макарова Татьяна Михайлова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеников Александр

Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович

Рождение ребёнка
23.05.1939

Дочь: Михалева (Щеникова) Людмила

Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Щеников Владимир

Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Боровикова (Щеникова) Валентина

Отец ребёнка: Щеников Василий Давыдович

Смерть
Неизвестно

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