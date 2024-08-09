Макаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Михаил

Макаров Михаил

Место рождения

Копылово, Клин, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар Ильин

Мать: Ксения Андреева

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Евфимия Михаилова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Макарова) Анастасия

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Параскева Михаилова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.