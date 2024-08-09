Макаров Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар Ильин
Мать: Ксения Андреева
д.Копылово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Евфимия Михаилова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
д.Копылово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Макарова) Анастасия
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
д.Копылово
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Параскева Михаилова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
д.Копылово
Смерть
Неизвестно