Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Евфимия Михаилова

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Макарова) Анастасия

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Макарова) Параскева Михаилова

Отец ребёнка: Макаров Михаил

Копылово, Клин, Московская область
д.Копылово
Смерть
Неизвестно

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