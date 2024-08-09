Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Евфимия Михаилова
Отец ребёнка: Макаров Михаил
д.Копылово
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Макарова) Анастасия
Отец ребёнка: Макаров Михаил
д.Копылово
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Макарова) Параскева Михаилова
Отец ребёнка: Макаров Михаил
д.Копылово
Смерть
Неизвестно