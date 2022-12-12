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Шипицын Маркел Александрович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шипицын Александр Яковлевич

Мать: Шипицына Лукерья

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шипицын Никифор Маркелович

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шипицын Феодосий Маркелович

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Шипицын Лавр Маркелович

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шипицын Андрей Маркелович

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шипицын Василий Маркелович

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анастасия Федоровна

Смерть
1846
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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