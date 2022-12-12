Шипицын Маркел Александрович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Шипицын Александр Яковлевич
Мать: Шипицына Лукерья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шипицын Никифор Маркелович
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шипицын Феодосий Маркелович
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шипицын Андрей Маркелович
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шипицын Василий Маркелович
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846