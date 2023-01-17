Шипицына Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шипицын Маркел Александрович

Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зиновья Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шипицын Федор Александрович

Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипицын Савелий Александрович

Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Александр Яковлевич

Смерть
До 1850
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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