Шипицына Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шипицын Маркел Александрович
Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зиновья Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шипицын Федор Александрович
Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шипицын Савелий Александрович
Отец ребёнка: Шипицын Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850