Шипицын Савелий Александрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Шипицын Александр Яковлевич
Мать: Шипицына Лукерья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шипицын Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Савельевна
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шипицын Василий Савельевич
Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно