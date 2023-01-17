Шипицын Савелий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Савелий Александрович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Шипицын Александр Яковлевич

Мать: Шипицына Лукерья

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шипицын Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Савельевна

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Егор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Василий Савельевич

Мать ребёнка: Шипицына Федосья Ивановна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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