Шипицына Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Шипицын Михаил Савельевич
Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Савельевна
Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Савельевна
Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шипицын Василий Савельевич
Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно