Шипицына Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Федосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Шипицын Егор Савельевич

Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шипицын Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Савельевна

Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Василий Савельевич

Отец ребёнка: Шипицын Савелий Александрович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Савелий Александрович

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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