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Шипицын Александр Яковлевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шипицын Яков

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шипицын Маркел Александрович

Мать ребёнка: Шипицына Лукерья

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зиновья Александровна

Мать ребёнка: Шипицына Лукерья

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шипицын Федор Александрович

Мать ребёнка: Шипицына Лукерья

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Шипицын Савелий Александрович

Мать ребёнка: Шипицына Лукерья

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Лукерья

Смерть
1826
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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