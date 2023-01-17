Шипицын Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Шипицын Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шипицын Маркел Александрович
Мать ребёнка: Шипицына Лукерья
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зиновья Александровна
Мать ребёнка: Шипицына Лукерья
Рождение ребёнка
1791
Сын: Шипицын Федор Александрович
Мать ребёнка: Шипицына Лукерья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Шипицын Савелий Александрович
Мать ребёнка: Шипицына Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Лукерья
Смерть
1826