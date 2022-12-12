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Шипицын Никифор Маркелович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шипицын Маркел Александрович

Мать: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шипицын Константин Никифорович

Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Семен Никифорович

Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Александра Гурьяновна

Смерть
Неизвестно
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