Шипицын Никифор Маркелович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шипицын Константин Никифорович
Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шипицын Семен Никифорович
Мать ребёнка: Шипицына Александра Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно