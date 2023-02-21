Шипицына Александра Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шипицын Константин Никифорович
Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шипицын Семен Никифорович
Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно