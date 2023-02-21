Шипицына Александра Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Александра Гурьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шипицын Константин Никифорович

Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Семен Никифорович

Отец ребёнка: Шипицын Никифор Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Никифор Маркелович

Смерть
Неизвестно
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