Шипицын Андрей Маркелович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Шипицын Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно