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Шипицын Андрей Маркелович

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шипицын Маркел Александрович

Мать: Шипицына Анастасия Федоровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шипицын Петр Андреевич

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Шипицын Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Шипицына Анастасия Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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