Шипицын Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1897