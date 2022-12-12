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Шипицын Алексей Андреевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Шипицын Андрей Маркелович

Мать: Шипицына Анастасия Григорьевна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына Пелагея Александровна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Пелагея Александровна

Смерть
До 1897
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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