Шипицына Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Шипицын Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно