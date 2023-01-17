Шипицына Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шипицын Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Шипицын Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Шипицын Андрей Маркелович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Андрей Маркелович

Смерть
Неизвестно
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