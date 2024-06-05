Моргачев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
21.10.1806
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1816 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно