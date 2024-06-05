Моргачев Иван Степанович 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачев Иван Степанович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Моргачев Степан Петрович

Мать: Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.10.1806

Жена: Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1816 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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