Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Климово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.10.1806

Муж: Моргачев Иван Степанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №15, метрическая книга за 1806 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Моргачев Иван Степанович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1816 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
1828
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №6, метрическая книга за 1828 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла от чахотки

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