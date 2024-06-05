Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1816 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Семен Филатов и Агафья Понкратова
Бракосочетание
1838
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Савелий Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Сын: Панкратов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Панкратов Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно