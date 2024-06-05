Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Моргачев Иван Степанович

Мать: Моргачева (Жабина) Прасковья Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1816 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Семен Филатов и Агафья Понкратова
Бракосочетание
1838

Муж: Панкратов Андрей Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Савелий Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Панкратов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Панкратов Андрей Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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