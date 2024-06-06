Панкратов Андрей Федорович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Андрей Федорович

Панкратов Андрей Федорович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Панкратов Федор Никитич

Мать: Панкратова (Седых) Фекла Кононовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1838

Жена: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Савелий Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Панкратов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.