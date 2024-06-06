Панкратов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
1838
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: села Кривополянья Савелий Егор... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Сын: Панкратов Максим Андреевич
Мать ребёнка: Панкратова (Моргачева) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно