Панкратов Федор Никитич 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратов Федор Никитич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1790

Дата смерти

20.05.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Панкратов Никита Михеевич

Мать: Панкратова Дарья Максимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Панкратов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Панкратова (Седых) Фекла Кононовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1831

Жена: Панкратова (Седых) Фекла Кононовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №22, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Филимон Никитин Попов, Ил... Показать все
Восприемник
02.01.1833
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.05.1855
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №14, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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