Панкратов Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти20.05.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1819
Сын: Панкратов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Панкратова (Седых) Фекла Кононовна
Бракосочетание
1831
Брак 2: запись о браке №22, метрическая книга за 1831 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 2: Поручители: Филимон Никитин Попов, Ил... Показать все
Восприемник
02.01.1833
Смерть
20.05.1855
Смерть: запись о смерти №14, метрическая книга за 1855 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния