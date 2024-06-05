Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1768
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Филиппов и Зот Моргаче... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Моргачев Степан Петрович
Смерть
1835
Смерть: запись о смерти №29, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния