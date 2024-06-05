Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1768

Муж: Моргачев Степан Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Филиппов и Зот Моргаче... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моргачев Иван Степанович

Отец ребёнка: Моргачев Степан Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1835
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №29, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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