Моргачев Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1823
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Моргачев Петр Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
1768
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Филиппов и Зот Моргаче... Показать все
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна
Смерть
1823