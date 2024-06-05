Моргачев Степан Петрович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргачев Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Моргачев Петр Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
1768

Жена: Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1768 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Тимофей Филиппов и Зот Моргаче... Показать все
Рождение ребёнка
1791

Сын: Моргачев Иван Степанович

Мать ребёнка: Моргачева (Боскакова) Акулина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1823

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