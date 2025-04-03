Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна
женский, родилась 24.01.1842 ст., Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
умерла 29.06.1908 ст.
ОтецКузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
МатьКузмичева (Жукова) Анастасия ЕгороваНеизвестно г.р.
Супруги
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
Дети
Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна25.02.1875 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
06.07.1862
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Широков Игнат Сергеевич
Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
29.06.1908 ст.