Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна 24.01.1842 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась 24.01.1842 ст., Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

умерла 29.06.1908 ст.

Отец
Кузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
Мать
Кузмичева (Жукова) Анастасия ЕгороваНеизвестно г.р.
Супруги
Широков Игнат Сергеевич25.12.1835 г.р.
Дети
Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна25.02.1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1842 ст.

Отец: Кузмичев Егор Алексеевич

Мать: Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
06.07.1862

Муж: Широков Игнат Сергеевич

Игнатьевской волости деревни Грибова крестьянна Сергея Павлова сын Игнатий Сергеев, православного вероисповедания, первым браком, 25. Павловского Посад Меленской слоюоды мещанина Егора Алексеева Козмичева дочь Анна Егорова, православного вероисповедания, первым браком, 20.

Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Широков Игнат Сергеевич

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Смерть
29.06.1908 ст.

66 лет, от чахотки

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