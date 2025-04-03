Кузмичев Егор Алексеевич
мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
умер 18.04.1891 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ОтецАлексей НикифоровНеизвестно г.р.
МатьМавра МаркеловаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузмичева (Жукова) Анастасия ЕгороваНеизвестно г.р.
Дети
Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна24.01.1842 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Никифоров
Мать: Мавра Маркелова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
27.10.1837
Рождение ребёнка
24.01.1842 ст.
Дочь: Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
18.04.1891 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область