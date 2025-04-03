Кузмичев Егор Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузмичев Егор Алексеевич

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

умер 18.04.1891 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Отец
Алексей НикифоровНеизвестно г.р.
Мать
Мавра МаркеловаНеизвестно г.р.
Супруги
Кузмичева (Жукова) Анастасия ЕгороваНеизвестно г.р.
Дети
Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна24.01.1842 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Никифоров

Мать: Мавра Маркелова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
27.10.1837

Жена: Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова

Рождение ребёнка
24.01.1842 ст.

Дочь: Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Смерть
18.04.1891 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.