Алексей Никифоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Никифоров

Автор
СЛ
Лохтурова С.

мужской, родился Неизвестно

Мать
Марфа ВасильеваНеизвестно г.р.
Отец
Никифор ВасильевНеизвестно г.р.
Супруги
Мавра МаркеловаНеизвестно г.р.
Дети
Кузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор Васильев

Мать: Марфа Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмичев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Мавра Маркелова

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Маркелова

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