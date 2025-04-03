Алексей Никифоров
мужской, родился Неизвестно
МатьМарфа ВасильеваНеизвестно г.р.
ОтецНикифор ВасильевНеизвестно г.р.
Супруги
Мавра МаркеловаНеизвестно г.р.
Дети
Кузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор Васильев
Мать: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Маркелова
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Маркелова