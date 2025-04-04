Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова
женский, родилась Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
умерла 25.03.1892 ст.
Супруги
Кузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна24.01.1842 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
27.10.1837
Рождение ребёнка
24.01.1842 ст.
Дочь: Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кузмичев Егор Алексеевич
Меленки, Богородский уезд, Московская губерния
Смерть
25.03.1892 ст.