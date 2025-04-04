Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузмичева (Жукова) Анастасия Егорова

Автор
СЛ
Лохтурова С.

женский, родилась Неизвестно, Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

умерла 25.03.1892 ст.

Супруги
Кузмичев Егор АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна24.01.1842 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Бракосочетание
27.10.1837

Муж: Кузмичев Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1842 ст.

Дочь: Широкова (Кузмичева) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кузмичев Егор Алексеевич

Меленки, Богородский уезд, Московская губерния

Смерть
25.03.1892 ст.

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