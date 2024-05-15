Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна

Место рождения

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

25.02.1975

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.09.1893

Муж: Трунин Михаил Давыдович

Демидово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Дочь: Бычкова (Трунина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Трунин Михаил Давыдович

Демидово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1954
Демидово, Павловский Посад, Московская область
Рождение
25.02.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Грибово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

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