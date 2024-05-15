Трунина (Широкова) Дарья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1975
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.09.1893
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Дочь: Бычкова (Трунина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Трунин Михаил Давыдович
Смерть
1954
Рождение
25.02.1975
Отец: скрыто настройками приватности
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