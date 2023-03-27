Варваринский Виктор Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1866
Сын: Варваринский Николай Викторович
Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1868
Сын: Варваринский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1878
Дочь: Александра Викторовна
Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1880
Сын: Варваринский Григорий Викторович
Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно