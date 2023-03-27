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Варваринский Виктор Евфимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варваринский Евфимий Николаевич

Мать: Варваринская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Варваринский Николай Викторович

Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.02.1868

Сын: Варваринский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Дочь: Александра Викторовна

Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Варваринский Григорий Викторович

Мать ребёнка: Варваринская Любовь Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варваринская Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно
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