Миловидова (Варваринская) Елизавета Ефимовна
Место рожденияс. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
04.08.1875
Дочь: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
28.05.1878
Сын: Миловидов Николай Иванович
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: (Миловидова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
07.03.1886
Сын: Миловидов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
17.08.1888
Дочь: (Миловидова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: (Миловидова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович
Смерть
После 1909