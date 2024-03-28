Миловидова (Варваринская) Елизавета Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидова (Варваринская) Елизавета Ефимовна

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Место рождения

с. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Варваринский Евфимий Николаевич

Мать: Варваринская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: Магницкая (Миловидова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
28.05.1878

Сын: Миловидов Николай Иванович

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: (Миловидова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
07.03.1886

Сын: Миловидов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
17.08.1888

Дочь: (Миловидова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: (Миловидова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Миловидов Иван Платонович

Смерть
После 1909

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